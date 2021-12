Was hält Michael Wendler (49) heute für seine Frau Laura (21) bereit? Auch in diesem Jahr durfte sich die Gattin des Schlagerstars über einen extravaganten Adventskalender freuen. Das erste Türchen hatte es direkt in sich: Die ehemalige Let's Dance-Teilenehmerin bekam einen Luxus-Schlitten geschenkt. Am Tag darauf gab es direkt eine seltene Designer-Handtasche. Doch was erwartet Laura jetzt an Tag Nummer drei?

Auf ihrem OnlyFans-Account öffnete die 21-Jährige ihr drittes Adventskalendertürchen. Dieses Mal versteckte sich das Präsent ihres Schatzis in einem roten Karton – und zum Vorschein kamen: Schwarz-silberne Schlappen der Marke Hermès. "Heute Morgen gab es für mich meine Lieblingsschuhe in einer anderen Farbe!", jubelte Laura zu dem Beitrag. Etwa 500 Euro kostet das gute Stück im Netz.

Ob dieses Geschenk nach dem pompösen Start in Form eines Range Rovers tatsächlich noch beeindrucken kann? Immerhin gab sich Laura selbst einen Tag nach dem ersten Türchen noch geplättet von ihrem geschenkten Auto. "Micha hat den Vogel abgeschossen. Ich kann es selbst immer noch nicht glauben", schwärmte sie via Instagram.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Realitystars

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de