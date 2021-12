Georgia Fowler (29) kommt mit ihrer neuen Rolle offenbar gut zurecht. Mitte September ist das Victoria's-Secret-Model zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Nathan Dahlah konnte die Laufstegschönheit eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile haben sie sich wohl auch gut an das Leben zu dritt gewöhnt – überfordert ist Georgia keineswegs: Sie hat sich die Mutterschaft viel schwieriger vorgestellt!

Im Interview mit Daily Mail Australia sprach die gebürtige Aucklanderin über ihre bisherige Zeit als Mama und verriet: "Es war viel einfacher, als ich dachte." Ihre Tochter Dylan Aman sei ein echter Engel und ein großartiges Baby. Georgia habe die vergangenen Wochen mit der Kleinen sehr genossen. Die Beauty möchte nun allmählich wieder in ihren Job zurückkehren. Sie sei froh, dass sie als Model sehr flexibel sei und sich aussuchen könne, wann und wie viel sie arbeite.

Auch wenn die 29-Jährige momentan sehr glücklich wirkt, hat sie noch einen großen Wunsch. Sie möchte Dylan ihren Verwandten vorstellen. Da diese aber in Georgias alter Heimat in Neuseeland leben, sie selbst momentan aber in Australien wohnt, gestaltet sich das etwas schwierig. Deshalb hofft die Moderatorin, dass die Grenzen trotz der aktuellen Gesundheitslage weiterhin offenbleiben, sodass sie nächstes Jahr dort hinfliegen kann.

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrem Baby im November 2021

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de