Das ist mal ein Wow-Auftritt! Der Schauspieler Henry Cavill (38) ist vor allem durch seine Rolle als Superman bekannt. 2013 verkörperte er den Superhelden im Streifen "Man Of Steel" – mit seinem trainierten Body war er wohl auch die perfekte Besetzung für die Rolle. Auch in der Serie The Witcher als Geralt von Riva macht er eine gute Figur. Und für die Premiere der zweiten Staffel schmiss sich Henry so richtig in Schale!

Am 17. Dezember erscheint endlich die Fortsetzung der Erfolgsserie auf Netflix. In London wurde nun schon mal zelebriert. Natürlich war auch Henry vor Ort und zog alle Blicke auf sich. Aber höchstwahrscheinlich nicht nur, weil er die Hauptrolle in der Serie spielt: Denn der Hottie trug einen schicken Anzug, der seinen Muskelkörper perfekt in Szene setzte.

Doch der Brite kam ohne Begleitung. Dabei machte er im April dieses Jahres seine Beziehung mit Natalie Viscuso im Netz publik und teilte seitdem auch ein paar niedliche Pärchenbilder mit seiner Liebsten. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst schaue, kurz bevor meine wunderschöne und brillante Liebe Nathalie mich beim Schach zerstört", schrieb Henry unter ein gemeinsames Foto.

Anzeige

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

Anzeige

Instagram / henrycavill Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de