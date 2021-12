Wundervolle Serien-News für alle "Queer as Folk"-Fans: Das Hit-Format kommt über 15 Jahre nach seiner Absetzung zurück ins TV! Dabei flimmern nicht etwa die 83 originalen Episoden einfach erneut über die Mattscheiben – nein, stattdessen wird es tatsächlich neue Folgen geben. Allmählich sickern auch die ersten Casting-Infos durch. So hat unter anderem der "Gilbert Grape"-Star Juliette Lewis (48) eine kleine Rolle übernommen. Sie ist allerdings nicht der einzige hochkarätige Gaststar...

Wie quotenmeter jetzt bestätigt, ist außerdem Kim Cattrall (65) bei dem Reboot mit am Start. Dabei hätten sich alle Sex and the City-Anhänger wohl mehr darüber gefreut, wenn sie in der Neuauflage And Just Like That wieder die Rolle der Samantha verkörpert hätte. Weitere Details über den Charakter, den die Blondine beim "Queer as Folk"-Remake spielen wird, sind ansonsten noch nicht bekannt. Dafür wurden bereits weitere Schauspieler verkündet, die Mini-Rollen übernommen haben. Dazu gehören Ed Begley Jr., Armand Fields, Chris Renfro, Eric Graise, Sachin Bhatt und Benito Skinner.

Neben den vielen Gast-Darstellern steht auch schon die Hauptbesetzung. Über diese Gesichter kann man sich im "Queer as Folk"-Reboot schon mal freuen: den Grey's Anatomy-Star Devin Way, die "Clouds"-Bekanntheit Fin Argus (23) sowie die "Big Sky"-Darstellerin Jesse James Keitel. Sie bekommen außerdem Verstärkung von Candace Grace, Johnny Sibilly und Ryan O'Connell, der auch als Autor und Co-Executive Producer fungiert. Wann die Dreharbeiten starten und wann man mit der Premiere rechnen kann, ist noch nicht bekannt.

