Robin Becker will sich für immer an seine Zeit bei The Voice of Germany erinnern. In den Blindauditions begeisterte der Hobby-Musiker mit seiner Darbietung von „Keine Ist Wie Du“ von Gregor Meyle (43) alle Coaches und entscheid sich schließlich für das Team von Nico Santos (28). Während er sich in den Battles noch gut schlug, war nach den Sing-Offs dann jedoch Schluss für den Rheinland-Pfälzer. Nun ließ sich Robin sogar das "The Voice"-Logo tätowieren, um sich für immer an seine Show-Teilnahme zu erinnern.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 25-Jährige nun einen Schnappschuss seiner neuen Körperkunst. Um die Erfahrungen, die er bei der Gesangsshow gemacht hat, für sein ganzes Leben lang festzuhalten, entschied sich der Lockenkopf dazu, sich ein Tattoo mit dem Logo der Sendung stechen zu lassen. "Danke für die schöne Zeit mit euch. Ich werde euch mit der Erinnerung auf meinem Arm nie wieder vergessen", kommentierte Robin das Bild. "Nico, bester Coach für immer und ewig", beendete Robin seinen Post, bevor er sich zudem noch bei seinem Tattoostudio bedankte.

In den Sing-Offs hatte sich der in Trier geborene Musiker gegen Gugu und Kati geschlagen geben, die für das Team Nico in das Viertelfinale eingezogen waren. Anschließend durfte sich der auf Mallorca groß gewordene Sänger noch für ein weiteres seiner Talents entscheiden, womit er sich gar nicht leichttat. Schließlich fiel die Wahl des 28-Jährigen auf Jennifer aus Bruckmühl in Bayern.

Instagram / robinbeckermusic Robin Beckers "The Voice"-Tattoo

Instagram / robinbeckermusic Nico Santos und sein "The Voice"-Talent Robin im Oktober 2021

Instagram / robinbeckermusic Robin Becker, "The Voice of Germany"-Talent

