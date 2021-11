Heute standen bei The Voice of Germany die Battles an. Die Show wurde zum ersten Mal live gesendet. Außerdem gab es ein neues Voting-System, bei dem die Zuschauer per App zwei Hot Seats und damit das Ticket in die nächste Runde vergeben konnten. Zusätzlich durfte der Team-Coach dann ein drittes Talent benennen, dass eine Runde weiter kommt. Doch wer von den Künstlern konnte heute überzeugen?

Aus dem Team von Nico Santos (28) kamen Gugu und Kati bei den Zuschauern am besten an. Sie ergatterten die meisten Stimmen und damit je einen Hot Seat. Anschließend durfte Coach Nico sich für ein weiteres Talent entscheiden. Die Wahl fiel ihm offenbar nicht leicht. "Ihr habt alle gezeigt, dass ihr hier hingehört. Ich bin überfordert, ihr wart alle so gut", erklärte der "Rooftop"-Interpret. Er entschied sich für Jennifer. Sie sang "Chain of Fools" und konnte ihren Coach damit anscheinend begeistern.

Danach war das Team von Johannes Oerding (39) an der Reihe. Nach dem ersten Auftritt bekamen Ann Sophie (31) und Sebastian je einen Hot Seat von den Zuschauern – und mussten diesen auch nicht wieder abgeben! Nach jeder weiteren Performance ihrer Konkurrenten blieben sie unverändert an der Spitze der Voting-Tabelle stehen. Auch Johannes durfte ein weiteres Talent mitnehmen. "Es ist keine leichte Entscheidung, weil wir uns alle ans Herz gewachsen sind", erklärte der Sänger. Er entschied sich für Zeynep.

Als Thore Schölermann (37) schon mit der Abmoderation begann, kam plötzlich Elif Demirezer (28) auf die Bühne. "Ich habe noch Plätze, die ich vergeben möchte", erklärte die gebürtige Berlinerin. Sie ist in diesem Jahr Coach für die Comeback-Stage, durch die ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance bekommen. Elif entschied sich für Lena und Linda, die nun doch noch eine aufs Halbfinale hoffen dürfen.

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Kati Lamberts bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Jennifer Williams-Braun bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Ann Sophie bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Zeynep Avci bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Linda Elsener bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Lena Belgart bei "The Voice of Germany"

