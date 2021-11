Bei The Voice of Germany stehen die Battles an. Heute Abend müssen die Talente aus dem Team von Nico Santos (28) zeigen, was in ihnen steckt. In früheren Staffeln entschied nach den einzelnen Auftritten der Coach, ob ein Talent einen sogenannten "Hot Seat", also einen Platz in der nächsten Runde bekommt oder nicht. Doch jetzt funktioniert das Voting anders. Die Zuschauer entscheiden per App nach jedem Auftritt, welches Talent einen der beiden Hot Seats bekommt. Man kann die ganze Zeit für jeden Künstler abstimmen – egal ob er schon performt hat oder nicht. Der Coach darf abschließend noch ein drittes Talent aussuchen. Doch was sagen die Zuschauer zu dem neuen Voting-System?

Die Begeisterung für die neue Regelung hält sich in Grenzen. Offenbar freuen sich die Zuschauer nicht über ihr neues Mitgestaltungsrecht. "Finde es total bescheuert, dass man für Talents abstimmen darf, die noch nicht mal aufgetreten sind", kommentierte ein Fan genervt auf Twitter. "Gibt’s jetzt nach jedem Auftritt einen Zwischenstand und Wechsel? Sorry, das ertrag ich nicht den ganzen Abend, was ein blödes Konzept", pflichtete ein anderer User bei. "Das wird doch das reinste Rumgeschubse der Talente mit dem neuen System", merkte ein weiterer Nutzer an.

Einige Fans sehen in dem Konzept aber auch Chancen. "Mit der spaßigen Hot-Seat-Vergabe in der App hat definitiv jemand seine Hausaufgaben gemacht. Richtig nice", lobte ein Zuschauer. "Erst wird gemeckert, dass die Coaches einsame, nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Jetzt wird gemeckert, dass die Verantwortung an die Zuschauer weiter gegeben wird", argumentierte ein anderer Fan.

ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

ProSiebenSAT.1/ClaudiusPflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2021

ProSiebenSAT.1 / Christoph Assmann Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster

