Was hält eigentlich Camila Cabello (24) von Shanwn Mendes' (23) neuer Single? Mitte November gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Kurz darauf veröffentlichte der Musiker seine neue Single "It'll Be Okay" – eine Ballade, in der er über ein herzzerreißendes Liebes-Aus singt. Die Fans sind sich sicher, dass der Sänger in diesem Track auch seine eigenen Gefühle verarbeitete. Doch was sagt überhaupt seine Ex Camila zu dem emotionalen Song?

Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife berichtete, soll Camila das Lied schon vor dessen Release gehört haben. Shawn soll es ihr vorgespielt haben und die Beauty war wohl begeistert. "Dieser Song kam aus seinem Herzen und handelt von ihm und Camila. Camila sagte ihm, dass er wunderschön sei", verriet die Quelle aus dem näheren Umfeld der "Havana"-Interpretin. Shawn soll offenbar angefangen haben, den Text zu schreiben, als es mit Camila immer mehr kriselte.

Der Insider ist sich aber auch sicher, dass es nicht das endgültige Aus zwischen dem Ex-Pärchen ist. "Shawn möchte nicht, dass sie leidet und er möchte, dass sie im Leben des anderen bleiben", erklärte der Tippgeber. Die beiden sollen sich etwas Zeit geben wollen, bevor sie sich wieder annähern – vielleicht aber auch nur, um weiterhin befreundet zu sein.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im April 2021

