Tanja Szewczenko (44) fängt einen süßen Babymoment mit der Kamera ein – und teilt diesen mit ihren Fans! Die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin brachte im April Zwillinge zur Welt. Ihre Söhne Leo und Luis wurden sechs Wochen zu früh geboren und wogen bei der Geburt nicht einmal 2.000 Gramm. Von ihrem schweren Starts ins Leben haben die Jungs sich mittlerweile erholt. Wie gut die beiden sich entwickeln, zeigt dieses neue Video von ihnen.

Auf Instagram veröffentlicht Tanja gerne mal Videos ihrer Twins. Doch bei diesem schmolz ihr Herz regelrecht dahin. Leo und Luis liegen in ihrem Bettchen nebeneinander und brabbeln munter vor sich her. Es wirkt, als würden die beiden Brüder sich miteinander unterhalten. "Da braucht es keine Worte mehr", schrieb die ehemalige Eiskunstläuferin sichtlich gerührt zu dem Clip und fügte diesen Worten ein Herz hinzu.

Tanja genießt die Zeit mit ihren Babys in vollen Zügen. Da die Zwillinge sechs Wochen zu früh zur Welt kamen und diese Zeit mit der Entwicklung hinterherhängen, habe sie das Gefühl, etwas mehr Babyzeit geschenkt bekommen zu haben. "Ein etwas verzögertes Tempo kann doch auch seine Vorteile haben. So kann man sich auf die noch bevorstehenden Momente freuen", schrieb die dreifache Mutter kürzlich in einem Beitrag.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Zwillinge

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Zwillingen

