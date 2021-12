Es war keine schöne Zeit für sie! Lala Kent (31) wartete Ende Oktober mit traurigen News auf: Denn die "Vanderpump Rules"-Darstellerin gab damals ihre Trennung von Randall Emmett bekannt. Mit dem Filmproduzenten war die Blondine sogar bereits verlobt gewesen – doch dann zog sie aus dem gemeinsamen Haus aus. Jetzt sprach Lala ganz offen über die Gründe dafür: Sie fühlte sich in Randalls Gegenwart nicht mehr sicher!

In ihrem Podcast "Give Them Lala" erinnerte sich Lala an den Moment, in dem sie beschloss, ihren Verlobten zu verlassen: "Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich einfach nicht sicher gefühlt. Ich habe mir immer gesagt: 'Sobald ich ein schlechtes Bauchgefühl bekomme, wird das hier eine andere Nummer!'" Als die Anzeichen für ein Scheitern der Liebe sich verdichteten, habe sie die Notbremse gezogen: "Dann kam das Bauchgefühl und ich bin sofort ausgezogen."

Bei ihren Ausführungen ging Lala nicht näher auf die Art der Bedrohung ein, die sie verspürte – ob sie sich etwa körperlich bedroht sah oder es einfach einen Vertrauensverlust gab. Was die Hintergründe angeht, wird die Beauty allzu vage: "Ich habe mich einfach grundlegend sehr getäuscht, was meine wirkliche Lage anging."

Getty Images Lala Kent, November 2019

Getty Images Lala Kent and Randall Emmett, Juni 2021

Getty Images Lala Kent beim Critics' Choice Real TV Award 2019

