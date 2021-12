Kate Merlan (34) ist zusammen mit ihrem Partner Jakub Jarecki in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen. Während der Show lebte die Reality-TV-Bekanntheit zusammen mit zehn Verführern und den drei anderen vergebenen Promidamen Emmy Russ (22), Paulina Ljubas (24) und Sandra Janina (22) unter einem Dach. Als Freundinnen würde Kate die anderen Girls aber nicht bezeichnen – tatsächlich hat sie zu keiner der Ladys mehr Kontakt.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 34-Jährige jetzt von ihrem Verhältnis zu Emmy und Co. – wirklich angetan scheint es ihr keine der Ladys zu haben. Schon in der Villa habe sie nicht viel mit den Mädels zu tun haben wollen. "Ich bin wirklich ein Mensch, ich verbringe auch in meinem echten Leben nur Zeit mit Leuten, die ich wirklich zu 100 Prozent mag", erklärte das Tattoo-Model. Sie habe von den Frauen tatsächlich auch nur Sandra in ihr Zimmer gelassen. Auf die Frage, ob sie nach Drehschluss noch Kontakt zu ihren Kolleginnen habe, entgegnete Kate klar und deutlich: "Nein, zu gar keiner. Aber hatte ich da drinnen ja auch irgendwie nicht und das hat sich auch nicht geändert."

Letztendlich geht es bei "Temptation Island V.I.P." aber auch weniger um Freundschaft, als um den Treuetest zwischen zwei Partnern. Besonders Diogo Sangre, der in Folge drei in die Villa der Frauen einzog, könnte bei Kate und Jakub für Aufruhr sorgen – immerhin hatte der Reality-TV-Dauerkandidat schon einmal etwas mit der rothaarigen Beauty.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Mai 2021

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

