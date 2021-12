Ikke Hüftgold (45) kann auf seine Liebste zählen. Der Partysänger, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, hat Anfang der Woche die Liebe zu der 24 Jahre jüngeren Nina offiziell gemacht. Der Musiker und die hübsche Brünette sind seit rund fünf Monaten ein Paar und planen bereits eine gemeinsame Zukunft. Was viele Fans wundern dürfte: Die zwei haben sich auf einem Konzert des Entertainers kennengelernt – obwohl Nina eigentlich gar kein Fan der Ikke-Musik ist. Im Gespräch mit Promiflash stellte Matthias aber klar: Nina stärkt ihm trotzdem den Rücken.

"Nina ist überhaupt kein Fan von Mallorca-Musik und sie wurde von ihren Freunden quasi zu dem Event von mir gezwungen – sozusagen als Fahrerin musste sie herhalten", schilderte der 45-Jährige gegenüber Promiflash, wie es überhaupt zum Kennenlernen der beiden gekommen war. Das ändert aber nichts daran, dass Nina zu ihrem Freund und seiner Arbeit steht. "Sie schätzt das, was ich tue, und sie weiß, dass ich damit auch ziemlich viele Leute glücklich mache. Weil ich witzige, satirische Musik mache, die verbreitet ist und sehr gut ankommt. [...] Ich könnte mir keine größere Unterstützung wünschen als Nina", schwärmte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer. Auch seinen Wunsch, beim Eurovision Song Contest anzutreten, unterstützt die Studentin. "Sie steht da voll hinter mir und ist Feuer und Flamme", hielt er fest.

Für den TV-Star ist klar, dass eine Beziehung auch nur so eine Zukunft haben kann – Verständnis für die Arbeit des jeweils anderen sei von enormer Bedeutung. "Sonst würde es wohl gar nicht funktionieren, wenn man sich in der Beziehung permanent rechtfertigen muss für das, was man beruflich macht", erklärte der Limburger. Weil Nina ihn zu jeglichen Events begleitet und immer an seiner Seite ist, sei er froh, dass das Duo seine Liebe jetzt auch endlich öffentlich zeigen kann.

Anzeige

Privat Ikke Hüftgold und seine Freundin Nina

Anzeige

privat Ikke Hüftgold mit seiner Freundin Nina

Anzeige

Instagram / matthiasdistel Ikke Hüftgold und Nina Reh im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de