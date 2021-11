Ikke Hüftgold (45) ist im absoluten Liebesglück! Kurz vor seinem Einzug in den Promi Big Brother-Container im vergangenen Jahr trennte sich die damalige Freundin des Schlagerstars von ihm. Während der Show feuerte sie ihren Partner dann doch wieder an – inzwischen scheint aber alles aus zu sein. Der Stimmungsmacher ist wieder frisch vergeben: Jetzt stellte Ikke ganz offiziell seine neue Liebe vor!

Wie Bild berichtete, gehen Matthias Distel alias Ikke und seine Freundin Nina mittlerweile seit fünf Monaten gemeinsam durchs Leben. Der Musiker und die Medienmanagement-Studentin kommen aus demselben Landkreis in Hessen und seien sich schon öfter begegnet – gefunkt haben soll es dann bei einem Konzert des Ballermann-Stars. Seitdem sind der 45-Jährige und die 24 Jahre jüngere Schönheit unzertrennlich: "Ich habe zwar noch meine Wohnung, aber fünf bis sechs Tage bin ich bei ihm, auch wenn er auf Mallorca ist!"

Von dem Altersunterschied zu seiner Liebsten lässt sich Ikke nicht beirren: "Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander! Liebe habe ich nie am Alter festgemacht, meine Ex war 13 Jahre jünger als ich!" Und Nina nimmt ihren Schatz genau so wie er ist. "Ich liebe seine offene und ehrliche Art. Er sagt immer, was er denkt und hat das Herz am rechten Fleck", schwärmte die Brünette. Zwei richtige Turteltauben also – da kann es schon mal vorkommen, dass Nina sogar die schwarze Perücke ihres Partners liebevoll im Bad für ihn föhnt.

Getty Images Ikke Hüftgold beim "Promi Big Brother"-Finale 2020

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD-Talkshow "Hart aber fair" in Köln

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

