Bei Anna-Maria Ferchichi (40) und ihrem Mann Bushido (43) herrscht volles Haus! Erst vor wenigen Wochen brachte die Schönheit ihre Drillingsmädchen zur Welt. Neben dem Trio hat das Paar aber noch fünf weitere Kinder in seinem Haushalt – unter anderem auch Anna-Marias Sohn aus erster Ehe mit ihrem damaligen Partner. Über den Jungen erfährt man bisher allerdings nicht viel – jetzt gab Anna-Maria ein paar Details über ihren Ältesten preis!

In einer Instagram-Fragerunde interessierten sich die Fans der Beauty besonders für deren ältesten Sohnemann – doch über ihn möchte Anna-Maria gar nicht so viel ausplaudern, wie sie prompt verriet: "Er möchte nicht in die Öffentlichkeit." Zwei Einzelheiten packte sie dann allerdings doch aus: Ihr Spross wohne nicht nur bei ihr sondern studiere auch schon fleißig.

Auch wenn die anderen Kids für Anna-Marias ältesten Sohn nur Halbgeschwister sind, hat er sie offenbar genauso sehr in sein Herz geschlossen. "Er sitzt gerade neben mir und hält eine Schwester auf dem Arm. Er lebt mit uns und liebt alle seine Geschwister sehr", schwärmte die 40-Jährige von ihrem Patchwork-Glück.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido

