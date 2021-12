Auch Michelle Hunziker (44) zweifelt manchmal an allem. Die TV-Bekanntheit strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Das beweist sie immer wieder auf ihren Social-Media-Fotos und auch bei ihren Moderationsjobs, wie zuletzt bei der Wetten dass..?-Jubiläumsausgabe. Doch auch Michelle ist nicht immer die Frohnatur, die sie in der Öffentlichkeit repräsentiert. Auch sie hat mal schlechte Tage, an denen sie sich einfach nur verkriechen möchte.

Im Interview mit dem Lifestyle-Magazin Caminada verriet die dreifache Mutter nun, was sie macht, wenn sie mal schlecht drauf ist. "Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schließe die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen", offenbarte Michelle. Auch ihr werde ab und an alles zu viel, gab sie zu. In solchen Momenten würde sie ihren Ehemann Tomaso Trussardi (38) darum bitten, mit den Kindern nach Bergamo zu fahren. Dort verbringt die Familie häufig ihre Wochenenden zusammen.

Für die Unterstützung ihres Mannes ist die 44-Jährige dankbar. "Deswegen gefällt er mir auch so sehr. Er lässt mir meine Freiheit. Ich brauche das. Und er auch. Wir gönnen uns gegenseitig Raum", schwärmte Michelle in dem Interview von ihrer Ehe mit dem italienischen Mode-Erben.

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im August 2021

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, 2015

