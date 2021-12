Schießt Prinz Harry (37) hier gegen seinen Vater? Schon seit September muss sich die britische Königsfamilie mit einem handfesten Skandal auseinandersetzen. Prinz Charles (73) und seinem Mitarbeiter Michael Fawcett wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von dem saudischen Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak angenommen zu haben und ihm im Gegenzug bei der Erlangung der britischen Staatsbürgerschaft und royalen Ehrentiteln geholfen zu haben. Doch auch Harry soll Teil der illegalen Machenschaften gewesen sein. Dieser meldete sich nun zu Wort – und warf dabei kein gutes Licht auf seinen Vater!

Im Jahr 2013 soll sich der Enkel der Queen (95) ebenfalls mit dem saudischen Milliardär getroffen haben, nachdem dieser eine Spende in Höhe von 50.000 Pfund an Harrys Wohltätigkeitsorganisation gespendet hatte. In einem Statement gegenüber Sunday Times wehrte sich der 37-Jährige nun jedoch gegen die Vorwürfe, in Bestechungen verwickelt zu sein. "Der Duke hatte vor fast acht Jahren ein geplantes Treffen mit diesem Spender, stellte ihn keinem Mitglied der königlichen Familie vor und äußerte seine Bedenken bezüglich des Spenders", betonte Harrys Sprecher. Im Jahr 2015 habe der Royal jegliche Verbindung zu Mubarak abgebrochen.

Trotz Harrys angeblich geäußerter Bedenken scheint sein Vater jedoch weiterhin auf den saudischen Geschäftsmann gesetzt zu haben. Der 73-Jährige behauptet allerdings, nichts von den Vereinbarungen, die sein Mitarbeiter getroffen hatte, gewusst zu haben. Ein Sprecher des Clarence House versicherte, Charles werde "selbstverständlich" bei den Ermittlungen helfen, sollte er darum gebeten werden, wie The Times berichtete.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Deutschen Bundestag am 15. November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de