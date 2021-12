Katy Perry kommt mit dem Mamasein richtig gut zurecht! Im August 2020 war die "Firework"-Sängerin zum ersten Mal Mutter einer Tochter geworden. Sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (44) zeigten sich seit der Geburt von Daisy Dove auch schon mehrmals wieder in der Öffentlichkeit. Im Alltag mit Baby feilt sie nämlich trotzdem täglich an ihrer Musik. Doch wie meistert Katy eigentlich Kind und Karriere?

In einem Interview mit Modern Luxury Dallas verriet Katy, dass sie derzeit versuche, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Zeit mit ihrer Tochter zu finden. Doch ihre Rolle als Mama überwiege logischerweise derzeit in ihrem Leben. "Es ist wichtig für mich, dass ich mich auch als Mutter fühle und Daisy macht mich am glücklichsten", schwärmte Katy. Doch ihrer Arbeit möchte sie auch weiterhin nachgehen. "Ich will wirklich ein Gleichgewicht finden – ein Kind haben und es zur Vorschule bringen – aber auch künstlerisch tätig sein", erklärte die "Roar"-Interpretin.

Die Sängerin ist noch immer ganz vernarrt in ihr kleines goldenes Gänseblümchen. "Ich habe wirklich gewusst, was bedingungslose Liebe ist, [...] bis ich mein Kind bekam", hatte sie im Oktober gegenüber der Variety geschwärmt.

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom an Katys Geburtstag

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

