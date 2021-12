Er startet in sein neues Leben! Ioan Gruffudd (48) reichte im vergangenen Frühjahr die Scheidung ein – ohne seiner Frau Alice Evans (50) Bescheid zu sagen! In den Monaten darauf folgte ein erbitterter Rosenkrieg mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ende Oktober hatte der Schauspieler dann positive Liebesnews für seine Fans parat: Er stellte seine neue Freundin Bianca Wallace vor. Jetzt wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet.

Auf Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, ist Ioan mit der neuen Frau an seiner Seite zu sehen. Arm in Arm bummeln die beiden vertraut durch Los Angeles, bevor sie in ein Geschäft einbiegen. Der "Fantastic Four"-Star kombiniert auf den Bildern ein schlichtes dunkelblaues Outfit mit weißen Sneakern, während Bianca eine helle Steppjacke und schwarze Leggings trägt.

Ioans Ex-Frau Alice hatte sich zuletzt zunehmend offen über die gescheiterte Beziehung geäußert. Dabei machte sie dem Waliser immer wieder schwere Vorwürfe. Unter anderem soll der 48-Jährige große Mengen Rauschmittel konsumiert haben. "Es war eine riesige Koks-Party, wie er mir erzählte", schrieb sie auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans bei dem Event Path2Parenthood – Illuminations LA, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de