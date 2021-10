Ioan Gruffudd (48) ist wieder glücklich. Anfang des Jahres ging die Trennung des Schauspielers und seiner Ex-Frau Alice Evans (50) durch die Medien. Nach 20 gemeinsamen Jahren zogen sie den Schlussstrich – und zwar ziemlich chaotisch: Nicht einmal die gemeinsamen Kinder waren eingeweiht. Doch nach der Scheidung schwebt Ioan wieder auf Wolke sieben: Im Netz präsentierte er jetzt erstmals seine neue Freundin.

Die Frau an der Seite des 48-Jährigen heißt Bianca Wallace und konnte nach dem Ehe-Aus offenbar sein Herz erobern. "Danke, dass du mich wieder zum Lächeln bringst", betitelte Ioan ein Foto auf seinem Instagram-Kanal. Die Aufnahme zeigt ihn und die Dunkelhaarige – offenbar am Set eines Films – beim Kaffeetrinken. Während der "Forerver"-Darsteller in seinem Becher rührt, strahlt er bis über beide Ohren. Seine Partnerin sitzt daneben und sieht ihn ebenfalls lachend an. Auch die Beauty postete einen identischen Bildbeitrag und schrieb darunter: "Ich erkenne ein echtes Lächeln, wenn ich es sehe."

Die Fans sind hin und weg von dem Liebes-Posting und freuen sich über das Glück des Paares. "Es ist schön, das zu sehen", kommentierte jemand. Ein paar andere hinterließen zwar "nur" ein Herzchen – drückten damit aber aus, dass sie den beiden für die gemeinsame Zukunft alles Gute wünschen.

Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de