Julia Holz ist wieder Single! In den vergangenen Monaten machte ihre Gesundheit der Goodbye Deutschland-Bekanntheit schwer zu schaffen. Die Influencerin kämpfte gegen einen Tumor am Gebärmutterhals – gilt inzwischen aber als krebsfrei. Die Krankheit hat jedoch auch in ihrem Liebesleben Spuren hinterlassen: Eigentlich hatten sie und ihr Lebensgefährte Iwan noch in diesem Jahr heiraten wollen – doch nun gehen die Eltern einer Tochter getrennte Wege!

In ihrer Instagram-Story meldetet sich Julia mit den traurigen Neuigkeiten. "Ich habe es ja schon öfter erwähnt, dass Iwan sich hier in Rostock nicht wohlfühlt. Iwan möchte nicht mehr hier wohnen", berichtete die Blondine. Aus diesem Grund wünsche er sich einen Ortswechsel. "Er geht entweder zurück nach Holland oder nach Mallorca. Das heißt für uns eine Trennung", erklärte die TV-Auswanderin. An die Öffentlichkeit wendet sie sich mit dieser Nachricht aus einem einfachen Grund: "So konnte ich das auf jeden Fall mal loslassen und kann anfangen, das zu verarbeiten."

Doch Julia will sich auch weiterhin nicht unterkriegen lassen. Sie wolle sich nun vor allem auf ihre Tochter konzentrieren: "Daliah und ich, wir bekommen das hier schon hin. Und ich habe ja tolle Unterstützung von meinen Mädels hier", gab sich die TV-Bekanntheit optimistisch.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz und ihr Partner Iwan im Mai 2021 auf Mallorca

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Partner

Instagram / mr.iwan_ Julia Holz mit ihrem Partner Iwan und ihrer gemeinsamen Tochter Daliah

