Julia Holz und ihr Partner Iwan möchten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Seit wenigen Wochen ist die Influencerin wieder glücklich mit ihrem Ex zusammen, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Momentan ist er ihr eine besonders große Stütze: Julia hat einen großen Tumor am Gebärmutterhals, der mittlerweile auch an ihren Lymphknoten und Oberschenkeln gestreut hat. Vor Kurzem unterzog sie sich deswegen einer OP und versucht nun, wieder positiver in die Zukunft zu blicken. Dafür gibt es aber auch einen anderen Grund: Iwan möchte ihr noch in diesem Jahr das Jawort geben.

In ihrer Instagram-Story erklärt Julia, dass ihr Liebster indirekt um ihre Hand angehalten hat: "Iwan meinte heute Morgen zu mir, weil wir sind gerade ja echt wieder glücklich, dass er mich eigentlich dieses Jahr heiraten möchte und dass wir auf die Malediven oder nach Dubai fliegen. Ich warte aber noch auf den richtigen Antrag." Einen Ring hat sie nämlich offenbar noch nicht. Zumindest fehlte davon auf einem gemeinsamen Foto, das Julia wenig später in ihrem Feed teilte, jede Spur.

Für Julia ist die Hochzeit eine große Motivation, wieder gesund zu werden. "Es ist so schön und gibt mir mega Power. Aber auch wenn ich nicht krank wäre, würden wir heiraten", stellte die ehemalige Rostockerin klar. Sie wolle an ihrem großen Tag nur lieber unbeschwert und in ihrem Traumkleid vor Iwan stehen. "Das war mein Wunsch und der wird sich erfüllen", ist sie sich sicher.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Partner

Instagram / mr.iwan_ Julia Holz mit ihrem Partner Iwan und ihrer gemeinsamen Tochter Daliah

