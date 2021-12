Zwischen Prinz Charles (73) und Prinz Harry (37) herrscht Eiszeit! Im September belastete ein Bestechungsskandal das Vater-Sohn-Verhältnis. Denn nicht nur Charles wird vorgeworfen, Schmiergeld von dem saudischen Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak angenommen zu haben – sondern auch dem Ehemann von Herzogin Meghan (40). Harry wies die Vorwürfe gegen sich zurück – das soll ihrer Beziehung alles andere als gutgetan haben.

Über seinen Sprecher hatte Harry gegenüber der Sunday Times verlauten lassen, dass er 2015 jeglichen Kontakt zu Mahfouz Mubarak abgebrochen hatte. Das warf wiederum kein gutes Licht auf Charles. Es soll ihrem angekratzten Verhältnis zusätzlich geschadet haben. "Harrys Beziehung zu seinem Vater ist ein Tiefpunkt, für ihn, aber nicht für seinen sehr verletzten und liebenden Vater", äußerte die Adelsexpertin Angela Levin im Interview mit MailOnline. Für sie kommt der Zwist zwischen den beiden deshalb nur wenig überraschend. "Harry scheint seinen liebenden Vater endlos angreifen zu wollen, um sich mächtig zu fühlen, besonders jetzt, da Prinz Charles ihn nicht mehr mit großen Geldbeträgen füttert", meinte sie.

Im Frühling hatte Harry noch von seinem guten Verhältnis zu Charles geschwärmt. Doch im Mai übte er in dem Podcast "Armchair Expert" des Schauspielers Dax Shepard (46) scharfe Kritik an dem Erziehungsstil des britischen Thronfolgers. Laut Harry habe sein Vater in dessen Kindheit "gelitten" und habe ihn dann "so behandelt", wie er selbst als Kind behandelt wurde.

