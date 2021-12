Wer wird aus dem Paradies verbannt? Bei Adam sucht Eva stellen sich 16 prominente und nichtprominente Singles unter ganz besonderen Bedingungen der Herausforderungen, ihren perfekten Partner zu finden. Die Adams und die Evas sind in der Show völlig nackt. Während andere Kandidaten schon fleißig auf Datingkurs gingen, widmete sich einer lieber der Meditation und der Klangschalenmusik und wurde dafür jetzt bestraft: Sasha Sasse muss das Paradies verlassen!

"Du hast deine zweite Chance bekommen, aber du hast sie nicht gut genutzt", erklärte Singlefrau Paula den Grund, warum ihre Nominierungsstimme an Sasha ging. Auch Sandy Henzold betonte gegenüber dem amtierenden Mister Germany: "Es ist eine Entscheidung für dich und nicht gegen dich." Die Mehrheit der Evas bestimmten: Für Sasha ist die Reise bei "Adam sucht Eva" vorbei. Die Entscheidung machte besonders seiner Bezugsperson Jasmin zu schaffen: "Ich weiß man sieht sich danach wieder, aber es ist trotzdem eine andere Situation hier drin", weinte die 29-Jährige.

Doch bereits in den vergangenen Folgen machte gelernter Sport- und Fitness-Kaufmann nicht unbedingt den Anschein, längerfristig in der Show verweilen zu wollen. Als Kandidat Koki in der Nacht der Erkenntnis von den Evas rausgewählt wurde, fragte der gelernter Sport- und Fitness-Kaufmann, ob er anstelle Anlagenwarts gehen könne, was die Produktion jedoch verneinte.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

