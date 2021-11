Für sie geht die Reise nicht weiter! Bei Adam sucht Eva stellen sich zurzeit prominente und nicht prominente Singles dem TV-Experiment: Komplett nackt suchen sie am griechischen Traumstrand nach der großen Liebe. Doch auf dem Weg zum Glück müssen die Kandidaten immer wieder Eliminierungsrunden überstehen. In der vergangenen Woche durften die Mädels entscheiden und schickten Falko Ochsenknecht (37) nach Hause. Jetzt waren die Adams dran: Welche Eva muss in dieser Woche gehen?

Sieben Girls waren noch übrig, doch eine von ihnen musste den Garten Eden in dieser Woche verlassen. Diesmal war es an den Herren der Schöpfung, ihre Körbe an die Eva zu verteilen, in der sie das geringste Potenzial sehen. Während Sergio sich für Lisa entschied, gab Sascha Giuliana Farfalla (25) seine Stimme. Als auch Jay sich gegen Lisa aussprach, wurde es eng für die Brünette. Denny Heidrich (34) besiegelte daraufhin deren Schicksal. "Ich hätte gewisse Dinge gerne mit dir geklärt, aber es gab irgendwie keinen passenden Zeitpunkt", begründete er seine Entscheidung.

In Dennys Entscheidung mag auch mit reingespielt haben, dass es zuvor mächtig zwischen ihm und Lisa gekracht hatte: Die Beauty hatte nämlich vor Sandy schlecht über ihn geredet! "Wenn du ein Problem hast, dann sprich mit mir, aber nicht mit ihr... Das ist nicht erwachsen, was du tust", hatte Denny sie daraufhin zur Rede gestellt.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Reality-TV-Teilnehmer

