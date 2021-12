Prinz William (39) gibt einen Einblick in sein Familienleben! Er und seine Frau Herzogin Kate (39) sind seit 2011 verheiratet. 2013 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind Prinz George (8) das Licht der Welt, darauf folgten Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3). Auch in seiner royalen Familie gehören Zankereien zum Alltag dazu – aber auch die Liebe zur Musik. In einem Podcast hat William nun so offen wie nie über seine Rasselbande geplaudert!

Im Apple Fitness-Podcast "Time to Walk" gab der dreifache Papa ein paar putzige Details über George, Charlotte und Louis preis. Ihr jüngster Sohn habe in seinen jungen Jahren bereits eine große Leidenschaft für sich entdeckt. "Louis ist besessen von Traktoren. Das fühlt sich sehr wild und sehr, sehr friedlich an", verriet der Thronfolger. Aber auch Prinz George ist von den großen Maschinen wohl ganz fasziniert. 2019 besuchten William und Kate eine Ausstellung für landwirtschaftliche Maschinen. "Ich hätte George heute mitbringen sollen, er würde es lieben... er ist besessen davon", hatte William damals erklärt.

Ihr Landwohnsitz Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk spiele für die royalen Eltern bei der Erziehung ihrer drei Kids eine wichtige Rolle. Dort gäbe es Schafe und einen Teich mit Enten und Gänsen. Laut William ein toller Ort, an dem sich die Urenkel der Queen (95) sehr wohlfühlen. "Wir verbringen so viel Zeit wie möglich hier. Es ist etwas ganz Besonderes, es ist sehr friedlich. Und wir fühlen uns sehr, sehr glücklich, auf dem Lande zu sein", offenbarte William bei einem Spaziergang während des Podcasts.

Anzeige

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

Anzeige

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping-the-Colour-Parade

Anzeige

Getty Images Louis, Kate, Charlotte, William und George auf dem roten Teppich, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de