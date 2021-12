Es gibt tatsächlich noch Menschen auf diesem Planeten, die nicht wissen, wer Drake (35) ist! Kürzlich veröffentlichte der Audio-Streaming-Dienst Spotify, dass Rapper Drake zu den Top-Vier-Künstlern gehört, die weltweit auf der Plattform am meisten gestreamt werden. Jedes seiner bisher veröffentlichten Alben erreichte in den USA und in Großbritannien mindestens Platinstatus. Eigentlich müsste man meinen, dass der Name des Rappers in aller Munde sei, doch dem ist nicht so: Ein älteres Pärchen hat Drake jetzt bei einem Basketballspiel nicht erkannt!

Bleacher Report postete auf Twitter das ulkige Video, auf dem sich Drake mit einem Kumpel ganz entspannt ein Match der Basketballmannschaften OKC Thunder gegen die Houston Rockets ansah. Als die Kamera im Stadion ihn erfasste, begann die Menge zu applaudieren, doch ein älterer Herr und seine Frau, die neben Drake im Publikum saßen, verstanden das nicht. "Sind Sie berühmt?", fragte der Mann Drake ganz unverblümt, woraufhin dieser schmunzelte und dem Herren auf die Schulter klopfte.

Offenbar genoss es Drake total, dass nicht alle Welt ausflippt, wenn er im Raum ist, denn die beiden älteren Zeitgenossen waren an dem Abend wohl seine Lieblingssitznachbarn. Nach dem Spiel schoss Drake sogar noch ein süßes Foto mit dem Pärchen, das er auf Instagram postete und mit "Meine Eltern" betitelte.

Drake bei der Grammy-Verleihung im Jahr 2019

Drake, Musiker

Drake beim Coachella-Festival, 2017

