Es wird bald ein außergewöhnliches Produkt von Drake (34) zu kaufen geben. Zukünftig werden Fans ihre Räumlichkeiten nicht nur von Drakes Musik durchfluten lassen können, sondern auch von seinem Duft. Für gewöhnlich bringt der Rapper Hits raus – nun droppt der Musiker allerdings auch eine Kerze. Und die ist alles andere als gewöhnlich: Die Kerze duftet nach keinem Geringeren als Drake höchstpersönlich.

Wie auf der Internetseite der Marke Better World Fragrance House angegeben ist, wird bald eine Duftkerze auf den Markt kommen – eine davon namens "Carby Musk" soll exakt wie der "God's Plan"-Interpret riechen. Die Kerze enthält Moschus-, Amber-, Kaschmir-, Wildleder- und Samt-Komponenten – danach soll auch der persönliche Lieblingsduft des Grammy-Preisträgers duften. Für umgerechnet 66 Euro kann die luxuriöse Geruchsquelle in nächster Zukunft erworben werden. Waschechte Drake-Liebhaber können sich also demnächst auch an seinem Geruch erfreuen.

Offenbar scheint Drake aber nicht der Einzige zu sein, der seiner Fangemeinde die Möglichkeit geben möchte, sein Aroma hautnah erleben zu dürfen – auch Gwyneth Paltrow (48) kreierte eine besondere Kerze. Allerdings soll diese nach einem spezifischen Körperteil riechen: Ihrer Vagina.

Getty Images Drake, Musiker

Getty Images Drake und Rihanna bei den MTV Music Video Awards

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Golden Globes 2020

