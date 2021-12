Gibt Henrik Stoltenberg hier etwa einen Hinweis auf das Ende der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel? Derzeit ist der ehemalige Love Island-Casanova auf der Insel der Verführung zu sehen, um seine Liebe zu der Köln 50667-Bekanntheit Paulina Ljubas (25) zu testen. Dort machte der Politiker-Enkel bisher allerdings mit Trinkgelagen und seinem touchy Verhalten von sich reden. Hält seine Beziehung dem Treuetest tatsächlich nicht stand? Im Netz philosophierte Henrik nun verdächtig über das Alleinsein!

In seiner Instagram-Story schrieb der 25-Jährige einen ausschweifenden Text. "Es ist schockierend, wie viele Menschen es gibt, die den Zustand des Alleinseins scheuen", startete Henrik seinen Beitrag. Ihm zufolge werde es fälschlicherweise als negativ angesehen, alleine durchs Leben zu gehen. Er glaubt jedoch zu wissen: "Die Wahrheit ist, dass wir uns selbst nur im Alleinsein finden können!" Aus diesem Grund rief er seine Follower dazu auf, mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen und sich in Selbstliebe zu üben.

Verlässt Henrik "Temptation Island V.I.P." also tatsächlich als Single? Die Promiflash-Leser sahen schon von vorneherein schwarz, was eine gemeinsame Zukunft für Paulina und den einstigen Promis unter Palmen-Kandidaten angeht. In einer Umfrage glaubten die Teilnehmer am wenigsten an die Liebe der beiden.

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

