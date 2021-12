Madonna (63) ist offenbar in Weihnachtsstimmung. Die Sängerin scheint es kaum erwarten zu können, mit ihrer Familie die bevorstehenden Feiertage zu verbringen. Schon vor wenigen Wochen feierte die Musikerin zusammen mit fünf von ihren sechs Kids das amerikanische Thanksgiving – jetzt steht bald das Fest der Liebe bei ihrer Großfamilie an. Dafür musste nun reichlich Dekorationen her – und auch ein Tannenbaum durfte nicht fehlen.

Auf Instagram teilte die Queen of Pop jetzt ein Video mit ihren Kindern – darin tanzen sie durch ihr Wohnzimmer und schmücken einen Weihnachtsbaum. Das Ganze wurde musikalisch mit "Last Christmas" von Wham! untermalt. Madonna und ihre Sprösslinge waren während des Dekorierens als Elfen verkleidet. "Ich bin der komisch aussehende Elf", scherzte die 63-Jährige über die Outfits. Das Dekorieren wurde für die Familie zu einem wahren Spektakel: "Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Schnee auf den Baum gesprüht. Trotzdem hatten wir Spaß, den letzten Tag von Chanukka mit dem Schmücken unseres Weihnachtsbaums zu feiern", berichtete die sechsfache Mutter.

Madonna postet inzwischen immer häufiger Fotos mit ihrer Familie. Neben ihren leiblichen Kindern Lourdes Leon (25) und Rocco Ritchie (21) hat sie vier weitere Kids, die sie in Malawi adoptiert hat: David Banda Mwale (16), Mercy James (15) und die Zwillinge Estere (9) und Stelle Ciccone (9). Beim Schmücken des Weihnachtsbaums fehlten Lourdes und Rocco jedoch.

