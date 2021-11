Madonna (63) genießt ein bisschen Zeit mit ihrer Familie. Die Sängerin sorgte zuletzt für großes Aufsehen, als sie ein paar nicht ganz jugendfreie Fotos im Netz teilte. Tatsächlich wurden die Bilder sogar von der Social-Media-Plattform Instagram gelöscht, da die Musikerin mit ihren entblößten Brustwarzen gegen die Richtlinien verstoßen hatte. Nach dieser Foto-Kontroverse zeigte sich Madonna jetzt vollständig bekleidet an der Seite ihrer Kids.

Auf Instagram teilte die Queen of Pop einen Schnappschuss mit ihren Kindern Lourdes Leon (25), Mercy James (15), ihren Zwillingen Stelle (9) und Estere Ciccone (9) sowie David Banda Mwale (16). Ihr Sohn Rocco Ritchie (21) schien bei der Familienfeier nicht anwesend zu sein. Madonna postete über den Tag verteilt gleich mehrere Bilder und Videos ihrer Thanksgiving-Feier in ihrer Story. Für das Fest stylte sich die Künstlerin in einem schicken schwarzen Kleid, kombinierte dazu mehrere Silberketten und trug zudem ein großes Kreuz um den Hals. Auch ihre fünf Kinder schmissen sich für das gemeinsame Dinner in Schale.

Madonna hat zwei leibliche Kinder: Rocco und Lourdes. Im Jahr 2007 holte die "Like A Prayer"-Interpretin David aus Malawi zu sich nach Hause und zwei Jahre darauf folgte ihre Adoptivtochter Mercy. Die Zwillinge Stelle und Estere machten das Familienglück im Jahr 2017 dann komplett – auch sie stammen ursprünglich aus Malawi.

Anzeige

Instagram / madonna David Banda Mwale und seine Mutter Madonna

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Stelle und Estere Ciccone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de