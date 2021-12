Die aktuelle Temptation Island V.I.P.-Staffel ist in vollem Gange! Dieses Mal gibt es reichlich verbotene Flirts, Tränen, Eifersucht und Eskapaden – genau wie in den Jahren davor. Ein Kandidat, der in der Vergangenheit schon für reichlich Schlagzeilen und Skandale in der Show gesorgt hatte, ist Calvin Kleinen (29). Er stellte sich dem Treuetest zweimal und scheiterte beide Male kläglich. Im Promiflash-Interview hat die der Rapper die Kandidaten unter die Lupe genommen – und vor allem die ersten Skandale in der Sendung kommentiert.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de