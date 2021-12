Emmy Russ (22) bringt Licht ins Dunkel! Seit vier Folgen stellt die einstige Promi Big Brother-Barbie ihre Beziehung zu Entertainer Udo Bönstrup (27) bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. In der aktuellsten Ausgabe schien es dabei besonders brenzlig für die Blondine zu werden: Mit Promi-Verführer Diogo Sangre verbrachte sie eine gemeinsame Nacht. Doch was ging unter der Decke? Im Promiflash-Interview hat es Emmy verraten!

Auch wenn es anders ausgesehen hat, fiel zwischen dem Tätowierer und der Auswanderin zwischen den Laken offenbar kein einziger Kuss: "Es war wirklich nur Gekuschel. Aber es war wirklich nah dran, muss ich sagen. Ich habe auch unter der Bettdecke zu ihm gesagt, dass er mich in Schwierigkeiten bringt", berichtet Emmy auf Promiflash-Nachfrage. Sie selbst habe in dem Moment gemerkt, dass es wirklich eng werden könnte, und sich deswegen zusammengerissen.

Die Promiflash-Leser haben die beiden mit ihrer Deckenaktion jedenfalls mächtig an der Nase herumgeführt – sollte Emmy nicht flunkern. In einer Umfrage (2. Dezember 2021) waren sich über 1689 "Temptation Island"-Fans (96 Prozent) absolut sicher, dass bei den beiden mehr gegangen ist. Nur rund 70 Zuschauer (4 Prozent) haben an Emmys und Diogos Standhaftigkeit geglaubt.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Diogo und Emmy bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

