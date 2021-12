Prinzessin Catharina-Amalia (18) gehört nun zu den Erwachsenen! Die Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) ist das erstgeborene Kind des Monarchenpaares und wird somit eines Tages auf dem niederländischen Thron sitzen. Trotz ihres jungen Alters ist sie bereits eine starke und reife Persönlichkeit, die weiß, was sie will. Jetzt ist sie es auch auf dem Papier: Denn Amalia feiert heute den Beginn ihres 18. Lebensjahres!

Zu diesem Anlass postete der Palast via Instagram gleich zehn süße Schnappschüsse der Kronprinzessin aus verschiedenen Etappen ihres Lebens. Auch sie selbst hat ihre Vergangenheit Revue passieren lassen: Amalia hat im November ihre eigene Biografie veröffentlicht! In "Amalia" gewährt die Teenagerin ehrliche Einblicke in ihr nicht immer einfaches Leben. Bodyshaming im Internet, Mobbing an ihrer alten Schule und ihre therapeutische Behandlung – das alles thematisiert sie in dem Buch. Seit ihrer Geburt steht sie als nächste Thronfolgerin im Fokus der Medien und "im Dienst" ihres Landes – dennoch möchte die Prinzessin als normale Frau gesehen werden.

Bevor Amalia irgendwann ihren Vater als König ablösen wird, will die 18-Jährige ihr Leben in vollen Zügen genießen. Zurzeit nimmt sie sich nach ihrem bestandenen Abitur ein Jahr Auszeit, bevor es an die Uni geht. Amalia hat somit viel Zeit, um auf ihren Pferden zu reiten, in einer Strandbar ein paar Cocktails zu mixen und mit ihrer Mutter Máxima shoppen zu gehen.

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

Anzeige

ActionPress/Robin van Lonkhuijsen/ANP Photo König Willem-Alexander mit seiner Tochter Amalia bei der Fußball-WM der Frauen 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im Jahr 2020

Anzeige

Glaubt ihr, Amalia wird ihren 18. Geburtstag gebührend feiern? Ja, natürlich! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de