Sarah Engels (29) gewährt Einblicke in ihren neuen Familienalltag! Am 2. Dezember war es endlich so weit: Die ehemalige DSDS-Finalistin und ihr Ehemann Julian (28) durften ihr Töchterchen namens Solea Liana auf der Welt begrüßen! Mittlerweile hat die Influencerin das Krankenhaus bereits verlassen – und auch ihr Sohnemann Alessio (6), der aus ihrer vorherigen Ehe mit Pietro Lombardi (29) stammt, hat die Kleine inzwischen kennengelernt. Wenige Tage nach der Geburt zeigte Sarah nun stolz im Netz, wie sehr sie in ihrer Rolle als zweifache Mutter aufgeht!

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein süßes Video, in dem sie mit ihren Kindern gemütlich auf der Couch entspannt. In dem Clip schmusen Alessio und Solea mit ihrer Mami – und schauen sich dabei gemeinsam den Film Ice Age an. Sarah scheint das Wochenbett mit ihren Kids total zu genießen. "Kuschelzeit", notierte sie unter der Aufnahme und fügte zusätzlich drei Herz-Emojis hinzu.

Erst vor wenigen Tagen gab die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin im Netz preis, dass das erste Aufeinandertreffen zwischen ihrem Sohn und ihrem Töchterchen total harmonisch verlaufen sei. Der Sechsjährige habe sich riesig gefreut, seine Schwester endlich kennenzulernen. Wie Sarah verriet, habe Alessio mit dem Baby gleich "ganz viel gekuschelt".

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Solea Liana, Tochter von Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

