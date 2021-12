Machine Gun Kelly (31) und Pete Davidson (28) machen auf kreative Art und Weise Werbung. Der Musiker und der Comedian zählen offenbar seit Neuestem zu den Werbegesichtern der Modemarke. Große Stars wie Justin Bieber (27), Jamie Dornan (39) und Mark Wahlberg (50) präsentierten sich bereits zuvor in Unterwäsche für große Kampagnen des Designers. Jetzt reihten sich MGK und Pete in die Liste ein – und das auf eine ganz spezielle Art und Weise.

In einem Instagram-Livestream für Calvin Klein ließen der Sänger und der SNL-Star die Hosen herunter. Die beiden stellten darin ein Fotoshooting für das Label nach und überlegten sich ein paar ausgefallene Posen. Pete legte sich mit halb heruntergelassener Hose auf ein Sofa und erklärte: "So hab' ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich geh' das ganz lässig an." MGK griff daraufhin zu einer Schüssel voll mit Popcorn und kippte sie über seinen Kumpel, der auf Knien versuchte, ein paar davon mit dem Mund aufzufangen. Später teilte das Duo noch einen Schnappschuss von sich auf der Seite des Designers und erkundigte sich: "Haben wir das gerockt oder haben wir das gerockt?"

Pete, der selbst keinen eigenen Instagram-Account hat, übernahm jetzt ganz einfach die Seite von Clavin Klein. Der angebliche Freund von Kim Kardashian (41) änderte kurzerhand das Profilbild zu einem Foto von sich und in der Bio des Profils steht jetzt: "Pete hier." Zudem verkündete er mit einem Selfie, dass er nun Instagram habe.

Machine Gun Kelly und Pete Davidson

Instagram / calvinklein Machine Gun Kelly und Pete Davidson

Comedian Pete Davidson

