Zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) entwickelt sich offenbar etwas ganz Ernstes! Schon seit Wochen kursieren Gerüchte, dass zwischen der Unternehmerin und dem Comedian etwas läuft. Zuletzt zeigten sich die zwei sogar ganz ungeniert Hand in Hand miteinander und schienen ihre Liebe nicht mehr verstecken zu wollen. Trotzdem haben sich weder Kim noch ihr jüngerer Liebhaber zu der angeblichen Beziehung geäußert. Ein Insider verriet nun aber, wie es tatsächlich um ihr Verhältnis steht.

Gegenüber Hollywood Life plauderte eine anonyme Quelle aus, dass die 41-Jährige starke Gefühle für Pete habe. "Kim hat sich Hals über Kopf in Pete verliebt", stellte der Insider klar. Obwohl sie zunächst nicht wirklich gewusst hätte, in welche Richtung der Flirt mit dem TV-Star geht, könne sie derzeit nicht genug von ihm bekommen. "Wenn Kim bei Pete ist, hat sie nur Augen für ihn. Sie kann nicht aufhören zu lächeln. Es ist wirklich süß und sie hat Schmetterlinge im Bauch", berichtete der Informant außerdem.

Eine weitere Quelle aus dem näheren Umfeld der Keeping Up with the Kardashians-Darstellerin betonte, dass Kim bereit sei, sich komplett auf den 28-Jährigen einzulassen – offenbar aus einem bestimmten Grund. Pete akzeptiert das Model offenbar genau so, wie es ist. "Er ist anders als jeder andere Mann, mit dem Kim jemals zusammen war, weil alle wollten, dass sie ein Superstar wird. Pete will das Gegenteil. Bei ihm dreht sich alles um die lustige, schrullige, bescheuerte Kim in Jogginghosen ohne Make-up", erzählte der Insider.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

