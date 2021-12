Jessica Paszka (31) kann es kaum noch erwarten! Die ehemalige Bachelorette erlebte im vergangenen Jahr so manch emotionales Highlight: In ihrer ersten Schwangerschaft machte ihr Partner Johannes Haller (33) der Influencerin an Heiligabend einen Heiratsantrag. Die Beauty sagte ja. Inzwischen stehen die Turteltauben kurz vor der Vermählung. Jetzt verriet Jessi einige Details – haben die beiden schon ihre Eheringe ausgesucht?

In ihrer Instagram-Story startete die Essenerin am Montagabend ein Q&A. Auf die Frage, wie aufgeregt sie vor der Trauung sei, antwortete Jessi ganz klar: "Von Tag zu Tag mehr!" Die Brünette erklärte zudem, das Paar werde in diesem Jahr nur standesamtlich heiraten – eine große Feier stehe also noch aus. Anschließend zeigte die Mama der kleinen Hailey-Su sich beim Luxus-Juwelier Tiffany & Co.. Ob sie dort mit Johannes ihre Trauringe ausgesucht hat?

Noch vor wenigen Tagen hatte die Heirat des Rosenpaars beinahe auf der Kippe gestanden – Grund dafür war die anhaltende Gesundheitskrise gewesen. Doch Jessi betonte zuletzt, sich keine Sorgen mehr zu machen: "Ich wollte euch nur verkünden, dass ich mich freuen kann! Denn egal, was passiert: Wir werden heiraten!"

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Netzstar

