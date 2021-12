Jessica Paszka (31) hat allen Grund zur Freude: Sie wird heiraten! Ihr Partner Johannes Haller (33) hielt zwar schon im Dezember 2020 um die Hand der einstigen Bachelorette an, doch bis zuletzt stand die Trauung noch auf der Kippe. Aufgrund der Gesundheitskrise war nicht sicher, ob sich das Paar wie geplant im Dezember das Jawort geben kann. Nun herrscht allerdings große Erleichterung: Die Hochzeit wird stattfinden – komme, was wolle!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Jessi bestens gelaunt – und nicht ohne Grund. Die frischgebackene Mutter hat positive Nachrichten zu verkünden und wandte sich damit an ihre Follower. "Ich wollte euch nur verkünden, dass ich mich freuen kann! Denn egal, was passiert: Wir werden heiraten!", erklärte die 31-Jährige den Grund für ihr Strahlen. Aufgrund der Organisation für die Feier sei es allerdings etwas ruhiger auf ihrem Social-Media-Kanal.

Kein Wunder, dass Jessi nach dieser Nachricht aufatmet. Die Ungewissheit, was ihren großen Tag betrifft, hatte der Influencerin zu schaffen gemacht. Erst vor wenigen Wochen hatte die Beauty noch eingeräumt: "Ja, ich bin leicht gestresst. Ich muss aber ehrlich zugeben: Es ist ein positiver Stress, aber ich hoffe, dass alles glattlaufen wird."

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Oktober 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

