Haben Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) etwa schon die Lust an ihrer OnlyFans-Karriere verloren? Seit dem ersten Dezember ist das in Ungnade gefallene TV-Ehepaar auf der Schmuddelwebsite aktiv, um dort allerdings gar nicht so allzu schlüpfrigen Content zu verbreiten: Seit dem Dezember-Start öffnet Laura dort in Videos einmal mehr einen Protz-Adventskalender, den ihr ihr Schlager-Lover zusammengestellt hat. Doch was ist heute los? Trotz Ankündigung blieb der neueste Post bislang aus...

Gegen 19 Uhr kündigte Laura – wie jeden Tag – in ihrer Instagram-Story den neuesten Adventskalenderclip an. Eine in ein khakifarbenes Basic-Kleid gehüllte Laura packt darin ein schuhkartonförmiges Paket auf. Die exklusive Auflösung auf OnlyFans blieb bis jetzt (Stand 22:30 Uhr) allerdings aus. Ob es die Wendlers einfach vergessen habe – oder ihre zahlenden Fans nur noch mehr auf die Folter spannen wollen?

Dass Laura oder Michael sich gerade sehr wohl auf ihrem Profil rumtreiben, zeigt die Anzeige, wann ihr Profil das letzte Mal online gewesen ist: Zuletzt loggte sich das Pärchen um 22:20 Uhr in ihren Account ein. Vielleicht ist Laura aber gerade auch zu sehr damit beschäftigt, die Klamotten ihres Göttergatten im Netz zu verscherbeln. Am Vormittag hatte sie die Second-Hand-Ware des Schlagerbarden auf Insta angepriesen, mittlerweile dürfte sich sicher schon der eine oder andere Interessent gemeldet haben.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

