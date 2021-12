Elena Carrière (24) will elternlosen Kindern ein Zuhause geben! Anfang September hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin verraten, dass sie frisch verliebt in den isländischen DJ Bjarki Runar Sigurdarson sei. Wenig später liefen die beiden Turteltauben dann bei der Fashion Week in Berlin erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Jetzt verriet Elena, dass sie trotz ihres Partners keine eigenen Kinder bekommen möchte.

Wie Bild nun berichtete, stellte sich die 25-Jährige bei der Benefizveranstaltung "Ein Herz für Kinder" persönlichen Fragen der Moderatorin Cathy Hummels (33). Dabei fingen die beiden Frauen an, auch über Nachwuchs zu sprechen. "Das ist so ein schwieriges Thema. Stand jetzt möchte ich keine eigenen Kinder", erzählte die Tochter von Mathieu Carrière (71). Grund hierfür sei allerdings nicht, dass sie keine Kinder möge, sondern für sie sei es eher eine persönliche, körperliche und moralische Entscheidung.

"Ich gucke mir die Welt an und wie viele wir sind und wie viele Kinder es gibt, die keine Eltern haben. Für mich ist Adoption auf jeden Fall der erste Schritt", versicherte Elena im Anschluss. Allerdings sei sie auch erst Mitte zwanzig und könnte ihre Entscheidung in ein paar Jahren wieder ändern. "Wir können ja in fünf Jahren noch mal darüber reden, aber ich glaube, jetzt gerade sieht es für mich nicht so aus, als sei das ein richtiger Schritt", erzählte die Hamburgerin.

Anzeige

ActionPress Bjarki Runar Sigurdarson und Elena Carrière auf der Fashion Week in Berlin

Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, ehemaliger GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de