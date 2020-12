Sie will anderen Frauen Mut machen! Elena Carrière (23) wurde 2016 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel berühmt. Doch seitdem hat sich für die gebürtige Hamburgerin einiges geändert. Denn: Die Beauty will nicht länger nur als Model arbeiten und setzt sich vermehrt für Body Positivity ein. So wie jetzt auch wieder – Elena teilt eine Collage von sich, auf der sie ihren Körper unverblümt präsentiert!

Die 23-Jährige teilte vor wenigen Tagen ein Bild von sich, auf dem sie in zwei verschieden Posen abgebildet ist: Auf dem einen Schnappschuss setzt sich Elena vorteilhaft in Szene und auf dem anderen posiert sie ganz normal vor dem Spiegel. Mit dieser Collage will die Beauty einmal mehr auf Body Positivity aufmerksam machen und schrieb dazu: "Nur eine kurze Erinnerung an die kommenden Weihnachtstage: Gönne dir etwas, wonach sich dein Körper sehnt! Weihnachtskalorien zählen nicht!"

Dass Elena ihre Modelkarriere an den Nagel gehängt hat, kommt nicht von ungefähr. Anfang dieses Jahres habe die Laufstegschönheit gemerkt, dass ihr der Beruf einfach nichts mehr gebe. "Die Branche ist von außen viel mehr Glamour, als sie eigentlich ist", so die Tochter von Mathieu Carrière (70) in einer Podcast-Folge von "Place to be".

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im Oktober 2020

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, ehemaliger GNTM-Kandidatin

