Elena Carrière (24) ist wieder in festen Händen! Als die gebürtige Hamburgerin im Jahr 2016 an der Castingshow Germany's Next Topmodel von Heidi Klum (48) teilnahm, stellte sie ihren Fans ihren damaligen Freund vor. Doch kurz nach der Ausstrahlung der elften Staffel des Formats trennte sich das Paar schließlich wieder. Seitdem ging die dunkelhaarige Schönheit augenscheinlich allein durchs Leben – bis jetzt! Auf einem Event wurde Elena nämlich mit ihrem neuen Freund gesehen.

Wie Bild nun berichtete, besuchte das Model kürzlich die Premiere zur neuen Sommerkollektion von Modedesigner Dawid Tomaszewski in Berlin. Wie Fotos zeigen, war sie dabei in Begleitung des DJs Bjarki Runar Sigurdarson. Gegenüber der Zeitung bestätigte die 24-Jährige schließlich ihre neue Liebe. "Ja, ich bin verliebt! Wir sind aber erst relativ frisch zusammen. Mein Freund ist Isländer. Das kann man ja schon an den großen blauen Augen erkennen!", erzählte sie schwärmerisch.

Die Schauspielerin verriet zudem, dass dies der erste öffentliche Auftritt der beiden Turteltauben als Paar sei. "Ich dachte mir, wenn man schon so einen schönen Menschen an seiner Seite hat, dann kann man ihn auch mal ruhig mitnehmen und zeigen!", erklärte die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière (71). Erst vor Kurzem war die Beauty in die deutsche Hauptstadt gezogen, wo sie schließlich ihren jetzigen Freund kennengelernt hat.

