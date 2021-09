Elena Carrière (24) scheint momentan auf Wolke sieben zu schweben! Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin vergangene Woche zum ersten Mal mit dem DJ Bjarki Runar Sigurdarson auf einem Event gesichtet wurde, gab sie kurz darauf ganz offiziell bekannt: Sie ist wieder vergeben! Jetzt besuchte das Model gemeinsam mit seinem Freund auch die Fashion Week in Berlin. Mit ihrem Liebsten ließ Elena sich sogar auf dem roten Teppich ablichten!

Bei der About-You-Fashion-Show konnten die Follower der 24-Jährigen den gebürtigen Isländer nun ganz genau unter die Lupe nehmen. Während Elena bei der Veranstaltung in einem gemusterten Overall erschien, setzte der Musiker auf einen lässigen Look: Bjarki trug eine Lederjacke und eine Jeans. Zusätzlich rundete er sein Outfit mit einer Cap ab. Bei dem Event konnte das Paar augenscheinlich kaum die Finger voneinander lassen: Die Turteltauben strahlen auf dem Foto über beide Ohren – und wirken dabei total vertraut.

Im Gespräch mit Bild ließ die gebürtige Hamburgerin vergangene Woche bereits durchblicken, wie glücklich sie mit Bjarki sei. "Ja, ich bin verliebt! Wir sind aber erst relativ frisch zusammen", berichtete Elena und erklärte dabei ganz stolz, weshalb sie nun gemeinsam mit ihrem Freund Veranstaltungen besuche: "Ich dachte mir, wenn man schon so einen schönen Menschen an seiner Seite hat, dann kann man ihn auch ruhig mal mitnehmen."

Elena Carrière, Model

Elena Carrière, Model

Elena Carrière, Ex-GNTM-Kandidatin

