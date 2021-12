Ob die zahlenden Fans diese Entschuldigung wohl akzeptieren? Am heutigen siebten Dezember warten die treuen OnlyFans-Abonnenten von Michael Wendler (49) und Laura Müller bislang vergebens auf das Öffnen von Protz-Adventskalendertürchen Nummer sieben. Dabei hatte die einstige Let's Dance-Kandidatin den Post doch schon in ihrer Instagram-Story mit großer Spannung angekündigt. Jetzt meldete sich Micha mit einer Erklärung zum Ausbleiben des Posts im Netz.

Um 23:15 Uhr postete Michael einen kurzen Text auf ihrem OnlyFans-Profil. Demnach habe Laura schon den ganzen Vormittag versucht, den Post hochzuladen. "Scheinbar gibt es zurzeit bei OnlyFans ein Upload-Problem. Wir bleiben am Ball und hoffen, dass es in wenigen Stunden wieder funktioniert", schrieb der Schlagerbarde.

Die zahlenden Abonnenten müssen sich also noch ein wenig gedulden, welche kostspielige Überraschung sich Michael für den siebten Dezember für Laura überlegt hat. In den vergangenen Tagen versteckten sich – wie erwartet – wieder jede Menge Luxusgüter in den Päckchen.

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de