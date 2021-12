Michael Kenneth Wittstock äußert sich zum Gesundheitszustand seiner Tochter. Seit Monaten bereitet Fürstin Charlène (43) Royal-Fans auf der ganzen Welt große Sorge. Die Frau von Fürst Albert II. (63) musste zunächst aufgrund einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion einige Monate in Südafrika verbringen. Obwohl die 43-Jährige wieder zurück in Monaco ist, ist sie immer noch nicht wieder ganz auf den Beinen. Charlène befindet sich derzeit in einer Klinik. Jetzt gab ihr Vater Michael Kenneth Wittstock ein Gesundheits-Update zu seiner Tochter.

In einem Interview mit You erklärte der 75-Jährige, dass seine Tochter nach wie vor mit gesundheitlichen Problemen kämpfe. Die monegassische Adlige werde zum Beispiel von Müdigkeit geplagt. Als Charlène in Südafrika im Krankenhaus lag, habe er sein Kind nicht sehen können. Grund dafür war, dass man die Zweifach-Mama nicht unnötig gefährden wollte. "Ich wollte sie auch nicht anstecken, weil sie so viele medizinische Eingriffe hatte. Sie ist sehr anfällig", gab Michael zu verstehen.

Während Charlène weiterhin in der Klinik ist, wird sie vor allem von ihren Zwillingen Gabriella (6) und Jacques (6) vermisst. Die beiden Geschwister pflanzten sogar kürzlich einen südafrikanischen Baum zu Ehren ihrer Mama anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Frauenrechtsorganisation Soroptimist International. Außerdem hielten sie auf dem Balkon des Palastes in Monaco selbstgemachte Schilder hoch, auf denen stand: "Wir vermissen dich, Mami".

Getty Images Michael Kenneth Wittstock, Vater von Fürstin Charlène

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène im September 2021

Getty Images Gabriella und Jaques von Monaco mit ihrem Vater Fürst Albert, November 2021

