Gibt es für Yvonne noch Hoffnung auf ein Wunder? Derzeit bangen die GZSZ-Fans um das Augenlicht von Yvonne Bode (Gisa Zach, 47), die aufgrund einer Augenkrankheit langsam erblindet. Für die Physiotherapeutin ist dies jedoch nicht der einzige Schicksalsschlag. Ihr Mann Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) muss zudem ins Gefängnis. Ob es noch einen Lichtblick gibt und wie es ist, eine Figur zu spielen, die erblindet, verriet Gisa jetzt.

Achtung, Spoiler!

"Es ist eine große schauspielerische Herausforderung für mich, aber auch eine tolle Chance, neue spielerische Erfahrungen zu machen", erzählte die "GZSZ"-Darstellerin gegenüber RTL. Sie bewundere Yvonne sehr für deren Willenskraft und wäre gerne selbst in manchen Situationen mehr wie ihre Rolle. Doch wie wird es für Yvonne weitergehen? "Yvonne hat einen Traum während eines kurzen Mittagsschlafes. Sie träumt, dass sie plötzlich wieder sehen kann und ihr geliebter Jo doch nicht ins Gefängnis muss", verriet Gisa.

Die Schauspielerin wünsche sich für ihre Figur, dass diese irgendwann für ihre positive Einstellung mit einem Wunder belohnt wird. In naher Zukunft scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. "Weihnachten wird für Yvonne auf jeden Fall anders als geplant. Ich sag mal so: Ich möchte dieses Jahr nicht mit Yvonne tauschen", plauderte die 47-Jährige aus. Schon am Mittwoch wird ihre Serienfigur nämlich erfahren, dass ihr Mann Jo seine Haft noch vor den Feiertagen antreten muss.

GZSZ, RTL Yvonne Bode (Gisa Zach) bei GZSZ

GZSZ, RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei GZSZ

GZSZ, RTL Yvonne Bode (Gisa Zach) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

