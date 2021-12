Hält sich Angelina Pannek (29) an eine strenge Diät? Im vergangenen Jahr ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt war die TV-Bekanntheit aber ruck zuck wieder in Topform und zeigte sich zuletzt sogar ganz selbstbewusst in sexy Dessous. Doch wie kommt Angelina eigentlich zu diesem traumhaften Body? Sie verriet jetzt: Eigentlich hat sie kein striktes Diätprogramm.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Brünette ihren Fans einige Fragen – und ihre Follower interessierte offenbar besonders, warum die 29-Jährige so krass in Form ist. Ein User wollte wissen, ob die Influencerin beispielsweise Kalorien zählt. Aber Fehlanzeige. "Nein – ich achte auch nicht darauf", stellte Angelina klar. Sie esse zudem, worauf sie Lust hat und verzichtet selten auf irgendwelche Köstlichkeiten.

Schon im Frühjahr erklärte die Mutter eines Sohnes, dass sie aktuell noch schlanker als vor ihrer Schwangerschaft sei. Das habe aber keinen bestimmten Grund. "Nicht bewusst. Es ist einfach so", betonte sie in einem Q&A. Zwar versuche sie, regelmäßig Sport zu treiben, habe dafür aber eigentlich kaum Zeit.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de