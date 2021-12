Was denn nun – kannten sich Diogo Sangre und Jakub Jarecki vor Temptation Island V.I.P. oder nicht? Der Profifußballer tat in der Sendung so, als würde er den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer nicht kennen – und das, obwohl seine Freundin Kate Merlan (34) und der Tätowierer eine gemeinsame Vergangenheit haben. Jetzt stellte Diogo im Gespräch mit Promiflash klar, dass er und Jakub sich vor der Sendung sehr wohl kannten.

"Dass er da lügen muss, obwohl Kate schon in den Folgen davor gesagt hat, dass ich bei denen schon Gesprächsthema war und dass er ein Problem mit mir hat – das ist einfach nur lächerlich", betonte der Muskelmann. Tatsächlich sei Jakub sogar schon in seinem Tattoostudio gewesen und habe auch mitbekommen, wenn er Hausbesuche bei Kate gemacht hat. "Da war er immer eifersüchtig und hat immer aus dem Fenster geguckt, der Idiot", erinnerte sich Diogo zurück.

Er könne sich auch nicht genau erklären, wieso der Sportler deshalb am Lagerfeuer gelogen habe. "Er wusste sogar schon davon, dass ich was mit Kate hatte, weil er ihr da schon hinterhergelaufen ist", verriet Diogo. Jakub hatte in der Villa hingegen behauptet: "Was da genau abging, das weiß ich nicht."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

