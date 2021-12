Die Planungen für die Hochzeit von Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) laufen auf Hochtouren! Das Paar verlobte sich bereits vor rund einem Jahr – jetzt rückt ihr großer Tag immer näher. Trotz des aktuellen Lockdowns in Österreich, wo die beiden TV-Stars ihre Trauung abhalten wollen, lassen sie sich nicht entmutigen. Jetzt verriet Jessica auf Social Media, wie es um ihr Hochzeitskleid steht.

"Ich bin super-aufgeregt. Ich werde gleich mein Kleid sehen und alles wird noch mal angepasst – alles muss perfekt sitzen", erzählte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie und ihr Liebster sind für das Kleid sogar extra nach Baden-Baden gereist, wie es scheint. "Ich bin so happy, dass es doch klappt, weil wir wussten ja nicht, ob unsere Hochzeit überhaupt stattfindet", erklärte Jessica voller Erleichterung. Für ihre Trauung mussten sich die Ex-Bachelorette und ihr Partner aufgrund der aktuellen Corona-Regeln vorsichtshalber einen Plan B überlegen.

Ein paar Details über ihr Hochzeitskleid verriet Jessi bereits gegenüber RTL: "Es ist nicht gerade schlicht." Sollte die Feier nun doch etwas schlichter und intimer werden, wäre sie mit ihrem Kleid wohl etwas overdressed. "Dafür ist es ein bisschen zu pompös", schmunzelte die Influencerin.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka Ex-Bachelorette Jessica Paszka

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

