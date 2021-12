Jacqueline Bikmaz versteht den Hate gegen sich nicht! Bei Bachelor in Paradise hat sich die zweifache Mama in Maurice Grube (26) verguckt – wollte die Liaison mit dem Bachelorette-Boy aber langsam angehen lassen. Der Grund: ihre Kids. Die Beauty hat ihrem Nachwuchs schon lange keinen neuen Mann mehr vorgestellt und wollte deswegen nichts überstürzen. Ihre Zurückhaltung kam aber nicht bei allen Zuschauern gut an und es hagelte Kritik – für Jacqueline ein ziemlicher Schock.

Auch wenn das Bachelor-Girl einige Lob-Nachrichten für sein bedachtes Verhalten erreichen, können einige Follower nicht nachvollziehen, warum es sich für das Liebes-Abenteuer im TV entschieden hat. "Geh ins Kloster. Der arme Kerl. Was willst du bei 'Bachelor in Paradise'", hatte eine Userin beispielsweise geschrieben. Für die Flirtshow-Bekanntheit sind solche Messages einfach unverständlich. "Wie kann man die Denkweise haben, mir zu sagen, ich hätte mit Maurice mehr rummachen müssen?", ärgerte sich Jacqueline. Insbesondere, dass es sich bei der Verfasserin der Hate-Nachricht um eine Frau handelt, nervt sie. "Was für eine Denkweise hast du als Frau? Ist es nicht gerade schön, sich erst mal kennenzulernen?", richtete sie das Wort an die unbekannte Dame.

Tatsächlich ist Jacqueline ihrem Motto aber auch im Finale treu geblieben. Sie hat sich dazu entschieden, Maurice nicht ihre letzte Rose zu überreichen. "Ich fühle mich mit dem Schritt nicht mehr wohl und würde ihn nicht aus tiefstem Herzen gehen", betonte sie. Der Brillenträger sah das genauso. Die beiden wollen sich nach dem gemeinsamen Ausstieg aber weiterhin treffen und besser kennenlernen.

TVNOW Maurice Grube, Bachelorette-Kandidat 2020

Instagram / jacqueline.b_ "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Jacqueline Bikmaz

Instagram / jacqueline.b_ "Bachelor in Paradise"-Star Jacqueline Bikmaz

